Аэропорту Симферополь исполнилось 84 года

Ровно 84 года назад, 21 января 1936 года, Совет народных комиссаров Крымской Автономной ССР издал постановление об отводе земли и начале строительства аэропорта Симферополь. Уже 1 мая 1936 года из Симферополя был выполнен первый рейс в Москву, перелет длился 12 часов. Чуть позже открылись рейсы в Киев, Харьков, города Крыма.

Во время Великой Отечественной войны на базе симферопольского аэропорта был сформирован Особый Черноморский авиаотряд Гражданского Воздушного флота. Он участвовал в эвакуации жителей Крыма, доставлял партизанам почту, медикаменты, боеприпасы и вывозил на Большую землю раненых и тяжелобольных. За стойкость и мужество, проявленные в боях с врагом, десятки летчиков получили ордена и медали.

В 1957 году в аэропорту появилось первое капитальное здание аэровокзала. Уже в 1967 году аэропорт впервые в своей истории обслужил более миллиона пассажиров.

В 1982 году в эксплуатацию была сдана вторая взлетно-посадочная полоса. Она создавалась как резервная для посадки космических кораблей «Буран», поэтому имеет не стандартную для гражданских аэродромов длину 3,7 км. В 1991 году аэропорт принят более 5 млн пассажиров и более 30 тысяч рейсов.

С 1993 по 2003 год количество принятых и отправленных пассажиров не превышало 500 тыс. человек в год. Своего миллионного пассажира главная воздушная гавань Крыма обслужила только в 2012 году. В начале 2000-х годов из-за недостаточной длины и прочности была выведена из эксплуатации первая взлетно-посадочная полоса.

После 2014 года пассажиропоток аэропорта вырос более чем в четыре раза, превысив 5 млн человек в год. В 2015 году была проведена оперативная реконструкция аэропорта с расширением существующих терминалов. Однако аэропорт не справлялся с нагрузкой, было принято решение построить новый аэровокзальный комплекс.

Всего за 22 месяца в чистом поле за счет средств частных инвесторов был возведен уникальный по своей архитектуре ультрасовременный терминал, площадью 78 тыс. кв. метров, и около десятка служебных зданий возле него. Новый аэровокзальный комплекс, имеющий форму морской волны, рассчитан на обслуживание до 3650 человек в час или 6,5 млн. человек в год. Он до сих пор является крупнейшим реализованным частным инвестиционным проектом в современной истории Крыма. Уникальный дизайн терминала сделал его одним из главных символов возрождения полуострова.

До 2022 года в аэропорту построят новую взлетно-посадочную полосу.

По материалам пресс-службы Международного аэропорта «Симферополь» (и фото)