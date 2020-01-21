В ДОФе прошли «Рождественские посиделки»

В Доме офицеров флота состоялись «Рождественские посиделки», которые подготовили участники образцового фольклорного ансамбля «Калинка» севастопольского Дворца детского и юношеского творчества.

Фейерверк красок самобытных народных нарядов. Оригинальное звучание сопилок, рожков, трещёток, деревянных ложек, балалайки, и гармошки. Пение колядок, фрагменты народных обрядов и праздников, ряженые, знаменитые русские хороводы и красочные русские шали — всем этим смогли сполна насладиться зрители.

Художественный руководитель ансамбля «Калинка» — заслуженный работник культуры Украины Галина Васильевна Сагань.

По материалам А.М. Костенникова (и фото)