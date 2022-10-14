В Беларуси введен режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Беларуси на фоне сообщений о готовящихся провокациях со стороны близлежащих государств. Об этом 14 октября сообщил в интервью «Известиям» глава белорусского МИД Владимир Макей.

«Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные чуть ли не с захватом отдельных участков территории Беларуси», — заявил он.

Накануне секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович пообещал дать отпор в случае нарушения государственных границ республики.

Напомним, ранее президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск.

Ольга Сурикова