В Севастополе открылся анатомический театр

Первый в городе анатомический театр заработал на базе Севастопольского государственного университета для обучение будущих врачей.

В здании два зала для практической работы и лекций. У студентов будут проходить занятия по классической анатомии, оперативной хирургии, топографической анатомии.

Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения открылся в 2023 году. В нем готовят докторов, в том числе, по целевому набору — по 50 целевиков в год. После вуза они придут работать в городские поликлиники и больницы. На медицинской кафедре сейчас учатся 280 студентов по направлениям: «лечебное дело», «медицинская кибернетика», «медицинская биофизика» и «сестринское дело».

Также анатомический театр может стать полезным для студентов юридического направления, которые изучают криминалистику.

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