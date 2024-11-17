В Севастополе открылась выставка Яны Чиж «Время жизни, время любви»

В Севастопольском центре культуры и искусств открылась выставка художницы Яны Чиж «Время жизни, время любви».

Это персональная выставка севастопольской художницы Яны Чиж, которая также является заместителем председателя регионального отделения «Союза художников России».

Яна работает с различными материалами и техниками, включая пастель, акварель и гуашь. Многие считают ее графиком, но она также великолепно создает скульптуры, которые впечатляют своей выразительностью. На выставке представлены большинство ее работ впервые.

Посмотреть выставку можно будет до 15 декабря по адресу: улица Ленина, 25. Вход свободный.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер