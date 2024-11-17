Снова из-за курения в постели? На пожаре в Феодосии погиб человек

Жуткие кадры пожара, который произошел в Феодосии в двухэтажном частном доме, опубликованы соцсетях МЧС по Республике Крым.

Пожар произошел сегодня, 17 ноября, ночью в двухэтажном частном доме на улице Олега Кошевого.

Пожарные МЧС России быстро справились с огнем, который охватил площадь 5 квадратных метров. В результате пожара сгорела кровать и другие вещи. К сожалению, на месте пожара нашли погибшего человека.

В настоящее время идет расследование причин пожара. По предварительным данным, он мог возникнуть из-за курения, но рассматриваются и другие версии.

МЧС России напоминает о важности безопасности при курении: не оставляйте тлеющую сигарету без присмотра, используйте пепельницы и убедитесь, что окурок полностью потушен.

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Кристина Ветер