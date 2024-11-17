Севастопольские моржи открыли сезон

Федерация зимнего плавания города-героя открыла традиционный сезон купания на пляже Парка Победы.

В Севастополе сегодня, 17 ноября, более двухсот моржей приняли участие в соревнованиях на дистанциях 50, 100, 200 и 1000 метров.

Сотрудники ГИМС МЧС России сопровождали спортсменов у берегов Севастополя. Представители чрезвычайного ведомства обеспечили безопасность на мероприятии и провели инструктаж для участников. Происшествий не произошло.

Температура воды в море сейчас составляет +16 градусов.

МЧС России напоминает: плавать в холодной воде без соответствующей подготовки, особенно при наличии хронических заболеваний и плохом самочувствии, строго не рекомендуется!

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Кристина Ветер