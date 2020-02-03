В Севастополе открылась Школа поддержки грудного вскармливания

В Севастополе на базе городской больницы № 5 («Центр охраны здоровья матери и ребенка») открылась Школа поддержки грудного вскармливания для будущих мам.

Первое занятие 31 января провела руководитель проекта «Млекопитательница» и консультант по грудному вскармливанию Наталья Полижак. Курс лекций планируют проводить каждый месяц на базе родильного дома №1. В программу Школы также включили информацию по вопросам раннего развития ребенка.

После лекции Наталья Полижак преподнесла Родильному дому №1 экспонаты выставки «Магия материнства», автором которой является фотограф Тимур Карашаев. Фотопланшеты, где запечатлены обычные и одновременно прекрасные кормящие мамы Севастополя с их малышами, специально изготовлены таким способом, чтобы они могли подвергаться обработке с дезинфицирующим средством.

По материалам портала Севастопольский фарватер добра (и фото)