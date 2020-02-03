Севастопольские полицейские помогли доставить младенца в больницу

Десятимесячный мальчик получил ожоги, когда случайно открыл кран горячей воды бытового кулера. Отец ребёнка решил самостоятельно доставить сына в медицинское учреждение, но это оказалось непросто из-за заторов на дороге. Мужчина попросил помощи у сотрудников ДПС, находившихся на маршруте патрулирования.

Инспекторы Игорь Свитановский и Дмитрий Масюк узнали, что младенцу нужна срочная помощь, и с включёнными спецсигналами сопроводили автомобиль с ребёнком в детскую больницу.

В спешке отец ребёнка забыл узнать фамилии автоинспекторов, но уже через несколько дней после случившегося обратился к руководству УМВД с благодарственным письмом. Мужчина искренне поблагодарил полицейских за оказанную экстренную помощь, а также рассказал, что благодаря оперативности сотрудников ГИБДД и профессионализму медиков его сын уже идёт на поправку.

По материалам пресс-службы УМВД России по г. Севастополю (и фото)