В Севастополе открылась первая новая капитальная поликлиника в новейшей истории

Поликлиника с отделением для детей и взрослых была открыта сегодня в бухте Казачья.

Поликлиника, рассчитанная на 320 посещений в смену, будет обслуживать 10 тысяч взрослых и 3,5 тысячи детей. Сейчас депздрав активно занимается доукоплектованием штата специалистов. Терапевты и педиатры все на месте, готовы принимать пациентов. Что касается узких специалистов, то они тоже будут все вести прием, но пока по графику: доктора будут приезжать из других поликлиник, и постепенно будут заполняться ставки на постоянной основе.

«Хочу отметить, что за новейшую историю Севастополя это первая капитальная новая поликлиника, созданная с нуля. Мы ее построили по госпрограмме социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Открытие этой поликлиники приближает нас к достижению целей нацпроекта «Здравоохранение»: повышению доступности медицинской помощи и в целом укреплению первичного звена», — подчеркнул, выступая на открытии поликлиники губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот ТГ-канала Михаила Развожаева