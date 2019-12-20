В Севастополе откроется выставка книжных иллюстраций

21 декабря 2019 года в 13:00 в Библиотеке романтики и путешествий (филиал № 4) откроется выставка книжных иллюстраций «Дни ″Морса″ в Севастополе».

Фестиваль «Морс» проводится с 2015 года в Москве. Каждый год на нем представляют свои работы более 130 иллюстраторов из разных стран.

В Севастополе будет представлена ретроспектива «Морса» — часть основной выставки фестиваля 2017 года. Это более 60 работ современных художников книги, иллюстраторов и мастеров визуальной литературы.

Выставка работает до 31 января 2020 года.

Адрес: ул. генерала Хрюкина, 10