В Севастополе благоустроили сквер на ул. Павла Корчагина

В Севастополе завершилось благоустройство сквера на ул. Павла Корчагина в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

В новом сквере есть прогулочные зоны, детские площадки, места отдыха.

Установлено освещение с применением современных светодиодных ламп, вымощены плиткой дорожки, высажены деревья и кустарники. Также в сквере создали лабиринт из зеленых насаждений. Летом спрятаться от палящего солнца можно будет под перголами — навесами.

Также обустроен переход в смежный «Динопарк» и синхронизирована работа остановочного комплекса.

При благоустройстве парка учтены пожелания жителей – обустроена зона отдыха и высажены дополнительные зеленые насаждения, вместо предусмотренных ранее проектом амфитеатра со сценой.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)