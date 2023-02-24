В День защитника Отечества в Севастополе отгремел салют невероятной красоты.

В соответствии с приказом министра обороны Сергея Шойгу по случаю Дня защитника Отечества праздничные салюты прогремели городах-героях: Севастополе, Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии.

Артиллерийский салют был произведен тридцатью холостыми залпами.

Фото: Marl Sali