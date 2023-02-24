Росстат опубликовал портрет среднестатистического российского мужчины

По данным Росстата, в России проживает 67,7 млн мужчин — 46% от всего населения.

Статисты утверждают, что российский мужчина — это городской житель в возрасте 35 и более лет, имеющий профессиональное образование — высшее (19%) или средне-специальное (35%).

Он говорит на русском языке, живет в месте, в котором родился. Основной источник средств к существованию — зарплата. Почти 2/3 мужчин в возрасте 16 лет и старше состоят в браке — это около 30 млн человек.

43% мужчин используют очки или контактные линзы, 62% — не курят, около 19% занимаются спортом.

Напомним, согласно данным Росстата, огурцы стали лидером по росту цен среди потребительских товаров в стране. Цены на огурцы выросли на 53,6% по сравнению с концом декабря прошлого года.