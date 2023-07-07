Туристической отрасли Крыма и Севастополя выделят 2,5 млрд рублей

«Важно принять все необходимые меры, чтобы предприятия туристического сектора смогли сохранить свои коллективы и, конечно, продолжили вести свой бизнес», — отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что юрлицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в отрасли, будет начислено по 4 МРОТ на каждого работника при выполнении необходимых условий по сохранению занятости.

«Считаю знаковым моментом тот факт, что для выплат будут использованы средства, полученные от продажи активов инвесторов из недружественных стран. Это правильно и справедливо», —подчеркнул Аксенов.

Ольга Сурикова