Байден одобрил поставку кассетных боеприпасов на Украину

Президент США Джозеф Байден одобрил предоставление кассетных боеприпасов США для Украины, которые будут изъяты из запасов американского министерства обороны.

Кассетное оружие взрывается в воздухе над целью, высвобождая от десятков до сотен мелких суббоеприпасов на обширной территории. Более 120 стран присоединились к конвенции, запрещающей их применение как бесчеловечное и неизбирательное. Соединенные Штаты, Украина и Россия не являются участниками этой конвенции.

Напомним, Британия поставила Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Storm Shadow — это крылатая ракета большой дальности со стелс-возможностями, совместно разработанная Великобританией и Францией, которая обычно запускается с воздуха.

Согласно открытым данным, дальность полета ракеты составляет до 560 километров, а боевая часть весит 450 килограмм. В открытых источниках появлялась информация, что Украине поставили экспортный вариант этой ракеты, дальность применения которой составляет 250 км.