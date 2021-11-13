В Севастополе от коронавируса умер 34-летний пациент

За сутки умерли 10 человек

В Севастополе по состоянию на 13 ноября зарегистрирован 351 новый случай заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

244 человека выписаны после выздоровления.

Умерли 10 человек в возрасте от 34 до 84 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 43 612 человек.

В настоящий момент выздоровели 36 067 человек, 1 517 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 13 ноября сделали прививку от коронавируса 212 148 человек. Второй этап вакцинации прошли 176 383 жителя региона.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.

В Севастополе 80% взрослого населения — это примерно 328 тысяч человек.

В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 13 ноября поступило более 250 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.