В магазинах Севастополя прошел рейд по соблюдению масочного режима

Нарушителям грозит штраф

В Севастополе проведен очередной рейд по соблюдению масочного режима. В этот раз, 12 ноября, проверялись торговые точки в микрорайоне Казачья бухта. Специалисты Департамента внутренней политики осмотрели несколько магазинов и местную ярмарку.

Под особый контроль попали продавцы: важно, чтобы они не обслуживали клиентов без средств индивидуальной защиты, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Для предпринимателей предусмотрены существенные штрафы за несоблюдение масочного режима.

«В ходе этих мероприятий контролируется соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Гражданам и должностным лицам в ходе рейдовых мероприятий разъясняются требования законодательства по проведению антиковидных мероприятий», — рассказал главный специалист-эксперт Департамента внутренней политики Правительства Севастополя Борис Бедрик.

За день такая комиссия проверяет около десяти торговых точек. По словам Бедрика, при выявлении нарушителя много времени уходит на составление протокола.

«Кодексом об административных правонарушениях РФ предусмотрены санкции за выявленные нарушения. Для граждан это предупреждение либо штраф до 30 тысяч рублей, на должностных лиц до 50 тысяч рублей, на юридических лиц до 300 тысяч рублей», — добавил он.

Напомним, недавно сообщалось о проведенном рейде в общественном транспорте.

Ольга Сурикова