Подробности ДТП в Инкермане: Столкновение двух КамАЗов

Пострадал водитель

В Инкермене по улице Нефтяной, в районе д.2, произошло столкновение двух грузовых автомобилей. ДТП случилось в дневное время, в 12:55.

«Водитель автомобиля «КамАЗ» не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося впереди транспортного средства «КамАЗ» под управлением водителя 1986 года рождения, что привело к столкновению», — сообщила заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Севастополю Мария Нажа.

В результате ДТП водитель автомобиля «КамАЗ», двигавшегося сзади, получил травмы и доставлен в лечебное учреждение, уточнили в пресс-службе городского УМВД.

Напомним, ранее сообщалось, что для ликвидации последствий данного ДТП понадобилась помощь спасателей.

Ольга Сурикова