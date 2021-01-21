Руководство Севастополя отреагировало на сообщения о некачественной воде

Авторы слухов ссылались на родственников из МЧС

Севастопольцам стали приходить сообщения по SMS и в социальных сетях о некачественной воде в водопроводных сетях. ГУПС «Водоканал» и правительство Севастополя опровергают достоверность этой информации.

«Распространяемая в соцсетях и мессенджерах информация о ненадлежащем качестве воды не соответствует действительности. ГУПС «Водоканал» регулярно проводит контроль качества питьевой воды и источников питьевой воды. Все показатели соответствуют нормам», – сообщает пресс-служба водоканала.

Кроме того, авторы рассылаемых сообщений апеллировали к тому, что получили данные от знакомых или родственников, работающих в МЧС.

В связи с этим и Главное управление МЧС России по городу Севастополю подтвердило, что такие сообщения содержат ложную информацию. «Лица, публикующие или распространяющие сведения подобного характера, вводят общество в заблуждение. Специалистами ведомства не фиксировалось наличие опасных соединений в снабжающих регион водоёмах! ГУПС « Водоканал» регулярно проводит контроль качества питьевой воды. Все показатели соответствуют нормам», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее в социальных сетях появлялась информация о введении в Севастополе графика подачи воды. Якобы губернатор Севастополя Михаил Развожаев подписал указ, и он вступит в силу ближайшие дни.

Ольга Сурикова