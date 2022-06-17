Погода

Погода в Севастополе на выходных

17-06-2022
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Настоящее лето

В Севастополе сегодня, 17 июня, переменная облачность.

Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 15…17°, днем 25…27°.

В субботу, 18 июня, переменная облачность.

Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.

В воскресенье, 19 июня, переменная облачность.

Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.

Вода в море прогрелась до 22°.

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