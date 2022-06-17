Погода в Севастополе на выходных

Настоящее лето
В Севастополе сегодня, 17 июня, переменная облачность.
Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 15…17°, днем 25…27°.
В субботу, 18 июня, переменная облачность.
Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.
В воскресенье, 19 июня, переменная облачность.
Без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 17…19°, днем 25…27°.
Вода в море прогрелась до 22°.