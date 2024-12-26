В Севастополе осудили сотрудницу городской администрации за передачу данных украинским спецслужбам

В Севастополе суд вынес приговор по уголовному делу о государственной измене в отношении 58-летней местной жительницы Оксаны Сенеджук, гражданки России.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя прокуратуры города Севастополя и признал ее виновной.

Согласно материалам дела, Сенеджук была завербована агентом украинской спецслужбы.

С 2006 по 2014 год она работала в Севастопольской городской администрации, а ее агент в это время находился в администрации Нахимовского района Севастополя. В 2015 году мужчина переехал на постоянное место жительства в Одесскую область, но продолжал поддерживать связь с Сенеджук.

По указанию агента, в марте 2023 года Сенеджук начала собирать разведывательные данные, фотографировать и наблюдать за объектами, связанными с Черноморским флотом России. Она передавала эти сведения иностранной разведке, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

Расследование в отношении женщины проводило следственное отделение УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Севастопольский городской суд назначил ей наказание в виде 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также суд установил ограничения на ее свободу в течение 1 года после отбытия наказания и наложил штраф в размере 200 тыс. рублей.

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Кристина Ветер