50 тысяч за фейерверк в новогоднюю ночь грозит гражданам РФ

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, россиян ждут крупные штрафы за запуск фейерверков в новогоднюю ночь.

Штрафы за неправильный запуск фейерверков могут достигать 50 тысяч рублей.

Кошелев уточнил, что штрафы за нарушение правил пожарной безопасности колеблются от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от конкретной ситуации. Если запуск пиротехники приводит к пожару или причинению вреда здоровью, сумма штрафа составляет от 40 до 50 тысяч рублей.

Если из-за запуска фейерверка последует значительный ущерб или кто-то получит травму, виновника может ждать уголовное наказание.

Нельзя запускать фейерверки с балконов, а также вблизи деревьев и многоквартирных домов, пишет РИА Новости.

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Кристина Ветер