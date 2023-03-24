В Севастополе осудили педофила, пристававшего к дочке и ее подругам

Балаклавский суд осудил на 16 лет 41-летнего жителя Севастополя за действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочери и ее 9 и 10-летних подруг.

Следствие установило, что в период с июля по декабрь 2021 года злоумышленник неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочери и ее подруг в возрасте 9 и 10 лет, находясь с ними в районе Гасфортовского озера, реки Черная и по месту своего жительства в частном доме.

Мужчина запретил детям рассказывать кому-либо о своих действиях, но в апреле 2022 года одна из девочек сообщила о произошедшем бабушке, после чего родители детей обратились в правоохранительные органы.

Напомним, Нахимовский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 50-летнего педофила, пристававшего к 5-летней девочке.