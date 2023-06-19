В Севастополе осудили на 5, 5 лет дезертира

Севастопольский гарнизонный суд дал 5 с половиной лет общего режима военнослужащему ЧФ за отлынивание от службы. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Рядового Норбоева поймала военная полиция накануне нового года, 31 декабря. Он не вернулся в часть после лечения в госпитале в октябре прошлого года.

Самоволку рядовой мотивировал желанием отдохнуть от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, Севастопольский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении военнослужащего Черноморского флота младшего сержанта Тряпкина, осужденного за уклонение от службы в период мобилизации..