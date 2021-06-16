Директор крымской фирмы задолжал налоговой 23 млн рублей

В дело вмешался следственный комитет

Следком Крыма завершил расследование уголовного дела в отношении директора одного из ООО, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации в крупном размере. За счет этих средств должно производится взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам.

Следственным отделом по Железнодорожному району города Симферополя установлено, что директор фирмы с октября 2018 не платил налоги, сборы и страховые взносы, в связи с чем у фирмы образовалась задолженность, которая по состоянию на март 2020 года составила более 23 млн. рублей.

В связи с этими налоговая служба приняла меры принудительного взыскания, предъявив к предпринимателю свыше 100 поручений, которые были приняты российскими банками.

«Директор ООО, осознавая, что препятствует принудительному взысканию недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в крупном размере решил умышленно поддержать у контрагентов видимость благополучного ведения хозяйственной деятельности и платежеспособности организации. Для чего он направил имеющиеся у фирмы средства на расчеты с контрагентами, погашение кредитов и процентов по ним, чтобы скрыть денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам», – говорится в сообщении пресс-службы Следкома Крыма и Севастополя.

Также данный руководитель фирмы заключил с несколькими частными организациями договоры, согласно которым уступки, прав требования они осуществили расчеты с кредиторами, минуя расчетные счета ООО, на сумму свыше 2,7 млн. руб.

«Директор фирмы самостоятельно определял очередность и степень необходимости расчетов с кредиторами, что привело к незачислению денежных средств на расчетные счета предприятия, на которых имелись неисполненные инкассовые поручения налогового органа», – добавили в ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

Напомним, также сообщалось, что прокуратура Севастополя добилась погашения задолженность по заработной плате перед работниками ООО «ЭлитКрымСтрой» на общую сумму 1 млн. рублей

Ольга Сурикова