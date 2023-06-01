В Севастополе осудили четверых горожан за участие в террористической ячейке

В Севастополе осудили участников ячейки террористической организации «Партия исламского освобождения» на 12 лет и организатора на 17 лет строгого режима.

Пресс-служба ФСБ сообщает, что ячейка организована жителем Севастополя в 2015 году. Он определял цели и задачи, организовывал и проводил конспиративные собрания ее членов по изучению идеологии, вел пропагандистскую работу, определял меры конспирации и контролировал их соблюдение.



К участию в террористической организации организатор ячейки привлек еще троих севастопольцев, которые также занимались пропагандой, принимали участие в конспиративных собраниях.

Напомним, ФСБ задержала нескольких агентов Главного управления разведки Украины, которые должны были убить главу Республики Крым Сергея Аксенова, спикера парламента Владимира Константинова, а также мэр Ялты Янину Павленко.