«Сегодня утром сорвана новая попытка киевского режима провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино», — заявили в Минобороны России.

Около 3 часов утра, по данным ведомства, «украинские формирования», состоящие из мотопехотных рот, усиленных танками, предприняли попытку вторжения в регион. «Самоотверженными действиями российских военных отражены три атаки украинских террористических формирований. Формирования киевского режима были отброшены, понеся существенные потери», — сказано в сообщении. Российская армия во время предотвращения теракта убила более 30 украинских военных, заявили в Минобороны.

Ранее сегодня «Русский добровольческий корпус» и Легион «Свобода России» объявили о новом рейде в Белгородскую область.

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