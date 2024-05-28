ПСБ наградил лучших предпринимателей Севастополя

ПСБ в Севастополе выступил генеральным партнером ежегодного конкурса «Лучший предприниматель Севастополя» и вручил награды победителям. В этом году за звание лучших в своем деле боролись 43 участника, ведущих бизнес в сферах сельского хозяйства, услуг, торговли и производства.

В состав жюри, оценивавшего конкурсантов, вошли управляющий ПСБ в Севастополе Арсен Тананян, представители Департамента экономического развития города Севастополя, центра «Мой Бизнес» и деловых ассоциаций. Выбирая победителей, эксперты учитывали экономическую и бюджетную эффективность, социальную ответственность бизнеса, динамику его роста, инновационность и лидерство в отрасли.

«ПСБ, содействуя развитию и процветанию малого предпринимательства как важной составляющей экономики региона, уже второй год поддерживает конкурс на звание лучшего предпринимателя Севастополя. Представленные участниками бизнес-проекты демонстрируют большой потенциал севастопольских предпринимателей, которые своим ежедневным трудом вносят большой вклад в социально-экономическое развитие города. Наш банк со своей стороны предоставляет бизнесу широкий инструментарий для реализации самых амбициозных задач», – прокомментировал Арсен Тананян.

Конкурс проводился центром «Мой бизнес» при поддержке Правительства города Севастополя.