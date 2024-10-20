В Севастополе оштрафован водитель иномарки за езду по тротуару

Сотрудники Госавтоинспекции в соцсетях выявили видео, на котором водитель Subaru проехался по тротуару, примыкающему к проезжей части.

Инцидент произошел в районе дома № 10А на улице Коммунистическая. Своими действиями 35-летний мужчина грубо нарушил ПДД и мог бы сбить пешехода.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«‼️ Уже на следующий день он был задержан экипажем ДПС по ориентировке. В отношении нарушителя был составлен административный материал по ч.2 ст. 12.15 КоАП РФ «Движение по пешеходным дорожкам либо тротуарам», санкция статьи предусматривает наложение административного штрафа на водителя в размере 2000 рублей», — сообщили в пресс-службе полиции.

Отметим, пользователи в соцсетях часто выкладывают видео с жалобами на водитель. Госавтоинспекция оштрафовала после такого видео водителя автомобиля Škoda, который грубо нарушил ПДД в Ялте.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города