Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с Днем отца

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравляют всех пап с их самым важным праздником — Днем Отца.
Видеозапись поздравления предоставил оргкомитет Года Семьи.
«Хотим поздравить всех отцов России с замечательным праздником — Днем отца», — рассказал Овчинин.
Вагнер напомнил, что семья является для каждого человека бесценным кладезем мудрости и любви, который не иссякает на протяжении всей жизни. «Мы знаем, как важно поддерживать связь с близкими и любимыми даже на расстоянии. Хотим пожелать всем отцам здоровья, счастья и радости в общении с родными людьми», — добавил он.
Горбунов в свою очередь пожелал отцам России, чтобы их забота о близких была для них источником вдохновения и силы.
В России в третье воскресенье октября отмечается День отца. В этом году он выпал на 20 октября. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».
Ольга Сурикова