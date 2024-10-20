Космонавты Роскосмоса поздравили россиян с Днем отца

Российские космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравляют всех пап с их самым важным праздником — Днем Отца.

Видеозапись поздравления предоставил оргкомитет Года Семьи.

«Хотим поздравить всех отцов России с замечательным праздником — Днем отца», — рассказал Овчинин.

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Вагнер напомнил, что семья является для каждого человека бесценным кладезем мудрости и любви, который не иссякает на протяжении всей жизни. «Мы знаем, как важно поддерживать связь с близкими и любимыми даже на расстоянии. Хотим пожелать всем отцам здоровья, счастья и радости в общении с родными людьми», — добавил он.

Горбунов в свою очередь пожелал отцам России, чтобы их забота о близких была для них источником вдохновения и силы.

В России в третье воскресенье октября отмечается День отца. В этом году он выпал на 20 октября. Он был установлен указом президента РФ Владимира Путина от 4 октября 2021 года «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».

Ольга Сурикова

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