В Севастополе оштрафовали работодателя, который устроил на работу без договора несовершеннолетнего

Работодатель в Севастополе получил штраф за нарушения, связанные с трудоустройством несовершеннолетнего в картинг-центре.

Прокуратура Ленинского района Севастополя провела проверку, чтобы выяснить, как соблюдаются законы при работе с аттракционами.

Выяснилось, что в картинг-центре «Догони картинг» с мая 2024 года работал 18-летний парень. Однако официально он был трудоустроен только в июне, а до этого работал без трудового договора и без медицинского осмотра.

Прокурор района возбудил дела против работодателя за нарушение правил: за то, что работник начал трудиться без необходимого обучения и медосмотра, а также за уклонение от оформления трудового договора.

После рассмотрения дела Инспекция по труду Республики Крым оштрафовала работодателя на 15 тысяч рублей и вынесла предупреждение.

Напомним, ранее стало известно продолжение истории с мужчиной, который весной этого года осквернил Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг, справив свою нужду на Вечный огонь.

Теперь за эту, как он думал «шалость», придется расплачиваться в колонии.

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Кристина Ветер