Севастопольские туроператоры советуют проверять доллары, планируя отдых

Сотрудники турфирм в Севастополе поделились с «Севкором», что граждане уже начинают планировать отпуск на новогодние каникулы. Кто-то выбирает туры по городам России, а кто-то хочет провести праздники на берегу теплого моря, бронируя путевки за границу.

«Для тех, кто собирается, скажем, в страны Юго-Восточной Азии, напоминаем, что не во всех странах принимают доллары старого образца. Да, это не нововведение, но лучше напомнить, чем потом туристы столкнуться с неприятностями», — рассказали туроператоры.

Несмотря на то, что выпущенные с 1914 года доллары, обладают одинаковой ценностью и не имеют срока действия, все же некоторые страны неохотно их принимают. А то и вовсе отказывают туристам в обмене.

Подобные проблемы могут возникнуть на Сейшелах, Шри-Ланке, Вьетнаме, Таиланде, Египте, Танзании, ЮАР, Индии, Пакистане, Марокко, Японии, Кении.

Отправляясь в путешествие, посмотрите, какого года выпуска у вас купюры.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер