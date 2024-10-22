Если покопаться на антресолях, у многих, наверняка найдется немало интересных вещей, оставленных давними родственниками. Кто-то хранит вещи на долгую память, а кто-то готов с ними расстаться на «Авито».
«Севкор» выяснил, какие только раритеты не продают жители города. Есть, конечно, и шуточные объявления.
Например, предлагают купить яйцо динозавра, найденное на берегу Волги. Вес этого «счастья» 19 килограмм, а стоимость 2,5 миллиона рублей.
Лопатка 1911 года выпуска за 1250 рублей.
«Есть клейма J, R, 1, и ниже 4. Отличное состояние, острая до сих пор, хоть копай. Редкий образец», — уверяет продавец.
Горшок за 1,3 миллиона рублей — есть предположение, что в Царское время вывозился на выставку за рубеж.
За 30 тысяч рублей продают фарфоровые статуэтки.
«Beликолепныe яркие, красочные интeрьeрныe парные cтaтуэтки. Выcoкиe. Фapфoр, рельeфы, лeпкa, пoзолотa. В идeальном cocтoянии. Bживую в интерьeре смoтрятся проcтo замечaтeльно», — говорит продавец.
Фанаты «Звездных войн» оценят фигурки героев из фильмов.
«Уникальный морской природный камень. В одном экземпляре
Выброшен Черным морем во время шторма именно для Вас.
Камень талисман, камень на удачу, камень оберег», — рекламирует продавец свой товар.
И всего 350 рублей.
Копилка из банки «Олис» за 1500 рублей.
«Продaм унивeрсальную копилку ручной рабoты с 1000 pублями внутри — в подaрoк покупатeлю. Koпилкa cдeлaна из стаpoй бaнки из пoд майонeза «Oлис»,такиx ужe нe нaйти. Этo делаeт данную копилку очeнь редкой и почти чтo уникaльной в свoeм родe. Oтвeрстие в кpышке пpоделанo путем прoтыкания откpывашкой для консервных бaнок», — расхваливает копилку продавец.
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Кристина Ветер