В Севастополе народный мастер декоративно-прикладного искусства украшает забор волшебной мозаикой

Севастопольская мастерица Екатерина Кольченко украсила забор своего дома на улице Сладкова мозаиками, чтобы порадовать соседей и учеников близлежащей школы. Сегодня со стены на улицу Сладкова смотрят красочные котики и бык, превращая этот уголок нашего города в страничку из сказки, говорится в сюжете телеканала «НТС».
Екатерина Кольченко – рассказывает, что вдохновлялась как творениями своих близких, так и вполне реальными животными. Главное целью мастерицы было не только украсить стену, но и подарить прохожим хорошее настроение.
Создание такой мозаики – процесс трудоемкий. Только на создание большого панно с быком у Екатерины ушло около двух месяцев.
С внутренней стороны забор не менее ярок, чем снаружи. Здесь красуются слоны, птицы, рыбы и другие удивительные орнаменты. Красочными мозаиками украшены и стены дома, и скамейки. В этой технике Екатерина создает и подоконники, и столы. При этом такую красоту мастерица может создать практически из любого материала.
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Ольга Сурикова