В Севастополе народный мастер декоративно-прикладного искусства украшает забор волшебной мозаикой

Город
16-10-2024
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Севастопольская мастерица Екатерина Кольченко украсила забор своего дома на улице Сладкова  мозаиками, чтобы порадовать соседей и учеников близлежащей школы. Сегодня со стены на улицу Сладкова смотрят красочные котики и бык, превращая этот уголок нашего города в страничку из сказки, говорится в сюжете телеканала «НТС».

Екатерина Кольченко – рассказывает, что вдохновлялась как творениями своих близких, так и вполне реальными животными. Главное целью мастерицы было не только украсить стену, но и подарить прохожим хорошее настроение. 

Создание такой мозаики – процесс трудоемкий. Только на создание большого панно с быком у Екатерины ушло около двух месяцев. 

С внутренней стороны забор не менее ярок, чем снаружи. Здесь красуются слоны, птицы, рыбы и другие удивительные орнаменты. Красочными мозаиками украшены и стены дома, и скамейки. В этой технике Екатерина создает и подоконники, и столы. При этом такую красоту мастерица может создать практически из любого материала.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова

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