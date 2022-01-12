Севастополец вошел в группировку, которая планировала захватить власть на полуострове

Они занимались еще и вербовкой

В Крыму задержан житель Севастополя и четверо жителей республики, которые обвиняются в подготовке захвата власти на полуострове.

Пятеро членов террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», запрещенной в России, распространяли среди населения Крыма идеологию своей организации и вербовали новых членов. Их целью было насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В настоящий момент подозреваемые содержаться в СИЗО №1 г. Симферополя.

«Следственным отделом УФСБ проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также лиц, причастных к его совершению», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее уже сообщалось о задержании членов Хизб ут-Тахрир в прошлом году в Крыму и Севастополе.

Хизб ут-Тахрир∗— террористическая организация, запрещенная в России по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003

Ольга Сурикова