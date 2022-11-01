В Севастополе мужчина, выбросивший собаку с 5 этажа, получил год колонии

В Севастополе суд вынес обвинительный приговор в отношении ранее судимого 40-летнего местного жителя, который сбросил собаку с пятого этажа.

Инцидент, как уже сообщалось, произошел в марте этого года. Мужчина пришел домой пьяный, увидел под дверью квартиры лежачую собаку. Несмотря на то, что при появлении жильца собака встала и отошла от двери, мужчина посчитал, он схватил ее и выбросил из окна общего коридора. Животное погибло от полученных травм.

Суд, с учетом личности виновного и обстоятельств совершения преступления, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Он взят под стражу в зале суда.

Ольга Сурикова