На въезде в Севастополь появятся «дома с шашелем»

По поручению губернатора Севастополя Михаила Развожаева на сайте правительства города появился список благонадежных ЖК, которые проверены Севгосстройнадзором. Первым из них размещен ЖК «Видный», который планируется построить на 5-м км, на развилке Балаклавского шоссе и шоссе Моргунова (в районе Максимовой дачи).

Внешний вид многоэтажек уже дважды на архитектурном совете вызывал много вопросов у его членов. В СМИ ЖК сразу прозвали «перфокартами» или «дом с шашелем». Проект отправлялся на доработку с рекомендацией поработать с дизайнерским решением, так как дома будут построены как раз на въезде в Севастополь и станут своего рода визитной карточкой.

И теперь именно в таком виде ЖК появился на сайте правительства.