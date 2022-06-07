Сборная Севастополя по регби приняла участие во всероссийских соревнованиях

Юношеская сборная Севастополя приняла участие во всероссийских соревнованиях «Золотой овал», проходивших в Зеленограде.

Как рассказала руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко в этом году в этих соревнованиях приняли участие воспитанники ДЮК «Лидер».

«Ребята показали неплохую игру. Для них это хороший и полезный опыт. Стараемся увеличить количество именно выездных соревнований, чтобы наши юные спортсмены получали соревновательный опыт с лучшими командами региона и страны», — отметила Самойленко.

В федерации отметили, что активную помощь севастопольским регбистам оказывает управление по делам молодежи и спорта.

«Золотой Овал» – это международный фестиваль-турнир с более чем 40 летней историей. Первый турнир, тогда он назывался «Пионерский Овал», прошел в Зеленограде в 1978 году. За эти многие годы в мероприятии приняли участие тысячи мальчишек не столько со всех концов Советского Союза и России, но из многих зарубежных стран. Гостями «Золотого Овала» в разное время были команды из Германии, Италии, Франции, Польши, Латвии, Молдовы, Сербии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Грузии. Участие принимаю 48 сильнейших команд, а это почти 700 юных регбистов.

Напомним, что проект Регбийной школьной лиги Севастополя запущен в 2020 году Севастопольской городской федерацией регби при поддержке Федерации регби России. Эта программа направлена на развитие регби в школах и рассчитана на детей с 1 по 9 классы. На сегодняшний день в севастопольскую лигу входят 24 комнаты из 14 учебных заведений.

Дмитрий Островский