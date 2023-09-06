В Севастополе оказался болен двухвековой «Платан Палласа»

Знаменитый севастопольский «Платан Палласа» — гордость села Терновка — болен.

Ученые из Института биологии южных морей, пришли к выводу в 232-летнем дереве поселились вредители, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

Специалисты института обратились в Департамент природных ресурсов и экологии, чтобы провести обследование. Деньги на эти цели были выделены из госбюджета.

«Цель провести не только биологическое обоснование, в каком состоянии, но и, безусловно, с привлечением ведущих специалистов в области карантинных растений, фитопатологии установить наличие карантинных вредителей или других вредителей, которые на сегодняшний момент находятся на нашем старовозрастном платане. И разработать меры, которые будут предложены для того, чтобы улучшить состояние платана», — сказала руководитель лаборатории фиторесурсов Института биологии южных морей Наталия Мильчакова.

Она добавила, что проведенные ранее исследования показали превышение концентрации ряда тяжелых металлов в местной почве.

Ученые ИнБЮМа вместе со студентами из Костромского государственного университета также изучили и различные характеристики дерева.

Большое количество посетителей вызвало уплотнение почвы вокруг памятника природы, затруднившее доступ к влаге. Сейчас решается вопрос о расширении имеющегося ограждения и предупреждающих табличек.

Ольга Сурикова

Фото: ВКонтакте/ Наш Севастополь