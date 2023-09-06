Севастопольцу грозит до двух лет тюрьмы за желание приятно пахнуть

В Севастополе участковый задержал мужчину, пытавшегося украсть дорогостоящую парфюмерию в магазине.

Как сообщили в пресс-службе полиции города, 42-летний ранее не судимый местный житель посетил парфюмерный магазин, чтобы украсть себе флакончик.

Он дождался, чтобы рядом никого не было и схватил упаковку с парфюмом стоимостью около 7 тысяч рублей и спрятал у себя в рюкзаке. После этого он как ни в чем не бывало направился в сторону выхода, однако сработала противокражная рамка, поэтому дорогой парфюм ему пришлось вернуть и сознаться в содеянном.

Прибывший на место участковый задержал его. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Ольга Сурикова