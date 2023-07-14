Крымчанин задушил севастопольца ногой

В Севастополе будут судить мужчину за убийство незнакомого человека, который ему просто показался подозрительным.

Обвинительное заключение вынесено в отношении жителя Республики Крым 1994 года рождения.

По версии следствия, в апреле 2023 года возле одного из домов по ул. Андреевской в п. Солнечный обвиняемый распивал спиртное со своими знакомыми. При этом он увидел неизвестного ему человека, который, как ему показалось, является «закладчиком» наркотиков.

Между ними возник конфликт, в ходе которого обвиняемый начал избивать мужчину кулаками и наступил на его шею ногой. От полученных телесных повреждений 31-летний севастополец скончался вследствие удушья.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника на месте происшествия. Он заключен под стражу, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

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Ольга Сурикова