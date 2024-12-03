В Севастополе обсудили рост цен на продукты

В Севастополе на пленарном заседании Законодательного собрания обсудили причины роста цен.

Директор департамента сельского хозяйства Наталия Скорюкова рассказала о том, что некоторые производители поднимают цены на продукты перед Новым годом,

Рост цен происходит у производителей из-за повышения затрат, включая топливо и импортные запчасти. Также на урожай повлияли неблагоприятные погодные условия. Было озвучено также, что картофель в Севастополе стоит на 7% меньше, чем в Краснодарском крае, но большинство продуктов привозные.

Власти работают над новыми проектами и поддержкой предпринимателей, но сталкиваются с нехваткой земель. Налаживание кооперации с другими регионами становится необходимым для улучшения ситуации.

Также было сказано, что 20 и 21 декабря в городе пройдет ярмарка с доступными ценами, хотя наценка для предпринимателей не ограничена.

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Кристина Ветер