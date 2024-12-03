Где в Севастополе не будет света с 4 по 6 декабря

«Севкор» публикует список адресов, где в Севастополе запланировано отключение света 4 декабря, а также в некоторых районах города 5 и 6 декабря.

с 09:00 до 16:00

ул. Коммунистическая, 104-18(чет),2474,91/2,107-127(нечет); ул. Кочиева,6-16(чет), 5-11(нечет); пер. Краснодарский, 11; ул. Краснодарская, 2-22(чет),1-29(нечет); ул. Дунайская, 14/1,16/2/,12-20(чет),25-31(нечет); ул. Декабристов, 16-34(чет),1-17(нечет); пер. Мичманский, 2-6(чет),1; ул. Юдина, 8

с 09:00 до 14:00

ул. Павла Корчагина, 22-24,30,34,34-А.

с 08:00 до 16:00

ул. Фиолентовское шоссе 5, 5/6, 5/7, 6, 7-А; пр. Стрелецкий 37-А, 37-45(нечет); ул. Стрелецкая — СТ «Малыш» 26, 29; ул. Готская 27, ул. Молодых Строителей 27.

4 и 5 декабря

с 08:30 до 17:30

ул. 1 линия Бомбор, 5-А,7-11(нечет); ул. 2 линия Бомбор, 12,18-20(чет),32-44(чет),53-97(нечет); ул. Даши Севастопольской, 2,34; ул. Орловская, 36-40(чет); ул. Пластунская, 66/1,48-98(чет),100-А,100-126,35-105(нечет); ул. Стрелковая, 2-22(чет),1-23(нечет).

Плановые ремонтные работы

с 4 по 6 декабря с 08:00 до 17:00

с. Орлиное

ул. Тюкова, 87-А/1; ул. КСП «Красный Октябрь», уч. 524, 518, 65-кад; пер. Западный, 638; пер. Батилиманский, 2-14; ул. Кипарисовая, 2-8; пер. Кипарисовый, 4-8, 18, 26; ул. Ласпинская, 30-Б; ул. Ореховая, 2, 6-8; ул. Пушкина, 2; пер. Трактористов, 2; ул. Тюкова, 60-Б, 60-А, 50-А, 50-52, 56, 6, 57, 77-А, 65-77, 63-А, 61-В63, 61-А; пер. Форосский, 6-А, 2-6, 1-7; ул. Культурная, 17-А, церковь; ул. Кипарисовая, 6,10; ул. Тюкова, 60-Б, 46, 54,48-А, 53; пер. Батилиманский, 9. б/о Изумруд (Магит-Д); мыс Сарыч (ООО «Сарыч»); ул. Севастопольская зона ЮБК, 5,1607 (ИП Неметулаев, ООО «Миранда-Медиа»); мыс Сарыч (ЧП «ЮБС», б/о «Мыс Сарыч»); ЮБК-6 40-44 (чет), 41-45 (нечет), (ООО Сервис Технология, б/о «Сарыч»); мыс Сарыч (б/о «Мыс Сарыч», КНС, ООО «Ниверон»); ул. Севастопольская зона ЮБК, 2 (б/о Перспектива), мыс Сарыч 1025 (РТС); мыс Сарыч (ООО «Тим»); п/л. Изумруд (ЧП Дилла); Ласпи – ООО «Айдар», б/о «Урочище Ласпи»; п/л. Изумруд (Упр. шахт. геологии). КСП «Память Ленина», 4, 164, 422, 426, 405, 421, 429.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер