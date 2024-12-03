В госпитале скончался еще один участник спецоперации из Севастополя

Сегодня проводили в последний путь гвардии рядового Андрея Леонидовича Шульгу, наводчика десантно-штурмового взвода.

Родился он в Почепе Брянской области, затем семья переехала в Севастополь, где Андрей учился в школе №52 и проходил срочную службу. Он был патриотом и активным участником Русской весны, организовав добровольческое подразделение для защиты города.

Позже служил в Боевом армейском резерве, готовясь к защите родного города. С началом специальной военной операции подписал контракт с Минобороны России и был направлен в десантно-штурмовое подразделение морской пехоты. Андрей успешно выполнял боевые задачи и пользовался уважением у товарищей и командования. К сожалению, он получил ранение при освобождении Курской области и скончался в госпитале.

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Кристина Ветер