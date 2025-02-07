ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону

ФСБ провела операцию по задержанию женщин, завербованных спецслужбами Украины для совершения терактов в городах России.
Кадры допроса женщин-агентов СБУ, готовивших теракты в Ростове
По имеющимся данным, задержанные были завербованы украинскими спецслужбами для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны и на объектах ТЭК, прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу, управлению дронами.
В ходе обысков изъята взрывчатка, детонаторы, средства связи с кураторами.
Задержанные дали признательные показания, им грозит до 30 лет колонии, сообщили в пресс-службе ФСБ.
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Ольга Сурикова