Мастер-класс по созданию семейной новогодней открытки в Canva

В канун Нового хода хочется преподнести родным и близким особенный сюрприз. Привычные поздравления и открытки уже давно остались в прошлом, теперь на их место пришли электронные пожелания. Обилие информации, множество интересных вариантов изображений и анимации — выбрать непросто. Однако даже самая красивая картинка не сравнится с открыткой, сделанной своими руками.

Чтобы впечатлить близких людей, не требуются особые навыки и умения. Достаточно воспользоваться графическим редактором Canva. Плюс данного ресурса – справится даже новичок.

Процесс создания открытки

Прежде чем приступать к непосредственной редактуре, нужно авторизоваться в сервисе. Зайдите на сайт Canva.com и используйте свой аккаунт в Google или Facebook для регистрации или входа.

Вы окажетесь в личном кабинете. Здесь в поисковой строке Вы увидите в появившемся меню разделы и категории возможных проектов. Кликните по строке «Открытка на новый год».

Выбор основного шаблона – важный момент. Чем более макет будет приближен к вашей идее, тем меньше времени вы потратите на редактирование. Каждую деталь шаблона вы можете изменить или вовсе убрать.

Выберите фон для своей будущей работы. Обратите внимание на то, что в данном шаблоне фон однотонный и его можно заменить на подходящее изображение. В разделе «Фон» выберите нужную картинку и кликните по ней. Изображение подгрузится автоматически. Тут мы убрали нарисованные снежинки с помощью клика мышки и клавиши «Delete». Настроить изображение вы сможете с помощью кнопок в верхней части экрана.

Теперь добавляем фотографию. Зайдите в раздел «Фото». Здесь можно сгруппировать картинки по тематике, введя в поисковой строке нужный запрос. Это позволит быстро найти нужную фотографию. Чтобы напрямую использовать фото из своего аккаунта в социальных сетях, нажмите на кнопку «Еще» и выберите ресурс. Как только вы авторизуетесь — сможете использовать изображения из личного аккаунта.

Вы также можете добавить еще несколько полей с фотографиями. Чтобы добавить аналогичную форму, достаточно просто скопировать имеющуюся рамку и изменить фотографию на желаемую.

Следующий шаг – изменение текста. Если вас устраивает количество и расположение надписей в шаблоне, то можете просто кликнуть по ним и изменить сам текст. Если же хотите добавить новое текстовое поле, зайдите в раздел «Текст» и выберите добавление заголовка, подзаголовка или основного текста. У самой надписи можно отредактировать шрифт, размер и интервалы между словами и строчками. Для этого обратите внимание на меню над вашей открыткой.

Добавьте графические элементы. Для этого можно зайти в раздел «Элементы» и выбрать картинки. Можете отсортировать все изображения по тематике с помощью строки поиска.

Теперь все готово. Можете сохранить открытку к себе на компьютер или сразу же распечатать ее на принтере. Тем, кто привык посылать поздравления в интернете, будет удобнее опубликовать результаты трудов в социальной сети. Нажмите на стрелку возле фразы «Печать открыток» и выберите нужный сайт. Вы также можете отправить открытку по электронной почте, нажав на кнопку «Поделиться».

Создание семейной открытки к Новому году в Canva – это простой и творческий процесс. Можно попробовать свои силы в дизайне и порадовать близких красочными и запоминающимися поздравлениями.