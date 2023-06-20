ЛДПР предлагает кастрировать педофилов

Речь идет о химической кастрации.

Фракция ЛДПР в Госдуме предлагает использовать опыт других стран и ввести в России химическую кастрацию в качестве меры наказания для педофилов. Соответствующий законопроект уже подготовлен и скоро будет внесён в Госдуму

Балаклавский суд недавно осудил на 16 лет 41-летнего жителя Севастополя за действия сексуального характера в отношении своей 7-летней дочери и ее 9 и 10-летних подруг.

Также в Севастополе осудили мужчину, совершившего преступление против половой неприкосновенности детей. И число подобных преступлений в нашем городе только растет.

В ЛДПР считают, что существующие в настоящее время меры противодействия таким преступлениям недостаточно эффективны.

«Стоит напомнить, что около десяти лет назад возможность применения химической кастрации педофилов уже рассматривалась в парламенте, но тогда предложение было отклонено в связи с высокой стоимостью препаратов. Учитывая, что число сексуальных преступлений против несовершеннолетних за эти годы увеличилось примерно в полтора раза, ЛДПР склонна считать такой аргумент несущественным по сравнению с возросшей необходимостью борьбы с педофилией», — прокомментировал депутат ГД от ЛДПР Борис Чернышов.

Химическая кастрация для педофилов и насильников применяется в ряде европейских стран и в некоторых американских штатах.

В США химическая кастрация как вид наказания для педофилов применяется в таких штатах как Калифорния, Флорида, Джорджия, Техас, Луизиана, Монтана и некоторых других. Химическая кастрация здесь принудительная. Кроме того, действует «закон Меган» (по имени семилетней Меган Канки, изнасилованной и убитой педофилом‑рецидивистом): осужденные за преступления в половой сфере американцы вносятся в общенациональный список и регистрируются по месту жительства.

Во Франции с 2005 года насильникам начали давать химические препараты, чтобы снизить число рецидивов преступлений на сексуальной почве. В 2007 году президент Николя Саркози объявил о целой серии мер, призванных обуздать педофилов. В случае если насильник будет признан опасным для общества, то его направят в специализированное учреждение. Первое из них будет построено в Лионе в 2009 году. В стенах этой спецклиники тюремного типа у педофила будет альтернатива: или согласиться на химическую кастрацию, или остаться в ее стенах навечно.

В Германии, где добровольной кастрации подвергаются до 6 насильников в год, цифры говорят о том, что если у отпущенных на волю педофилов шанс повторного преступления составляет 84%, то после кастрации ‑ всего 3%.

Дарья Тимофеева

Фото: duma.gov.ru