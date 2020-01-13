Севастопольцы активно пользуются социальным такси

Севастопольцы с ограниченными возможностями стали чаще пользоваться услугами социального такси.

Перевозку осуществляет четыре автомобиля, оборудованных электроподъемниками.

Услуга «соцтакси» предоставляется инвалидам I группы, II и III группы, имеющим ограничение способности к передвижению, инвалидам II группы по зрению, детям-инвалидам, инвалидам войны, лицам старше 80 лет, имеющим III группу инвалидности, а также сопровождающим.

Севастопольцы могут совершить поездку от места жительства к 32 видам социально значимых объектов, расположенных на территории города. Кроме того, бесплатно можно поехать и за пределы субъекта: к ж/д и авто вокзалам, а также в аэропорт Симферополя.

Севастопольцы с ограниченными возможностями здоровья имеют право на 6 бесплатных поездок в месяц. Поездки на гемодиализ, химиотерапию, иммуносупрессивную терапию, генно-инженерную терапию по направлению врача не ограничены.

За прошедший год горожанами совершено 5839 поездок. Это почти вдвое больше, чем в 2018 году.

По словам начальника отдела инвалидов Департамента труда и социальной защиты населения Элеоноры Бариновой расширен перечень граждан, имеющих право на бесплатные поездки, в два раза увеличен перечень социально-значимых объектов и изменен график работы соцтакси. У севастопольцев появилась возможность пользования такси круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

В целях возмещения недополученных доходов поставщикам услуги «соцтакси» в 2019 году финансирование увеличилось почти до 10 млн рублей. В этом году на эти цели в бюджете города предусмотрено 12,3 млн рублей.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и фото)