В Севастополе насмерть сбит электровелосипедист

Трагедия произошла в Любимовке

В Севастополе 18 февраля около 16.00 мужчина на электровелосипеде был сбит водителем автомобиля LADA. ЧП произошло недалеко от остановки транспорта «Cовхоз имени С.Перовской».

Фото с места происшествия выложили очевидцы в социальной сети Вконтакте в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь». В комментариях говорится, что мужчина на электровелосипеде выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ.

Читайте также: На трассе Ялта-Севастополь насмерть сбили двух пешеходов

Также сообщается, что погибший скончался до приезда скорой помощи.

Фото: группа «Автопартнёр. Севастополь. Крым»/ Вконтакте